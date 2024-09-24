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        Haberler Bilgi Magazin Bücür filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Bücür filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi?

        Bücür filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Bücür filmi konusu nedir?

        Bücür filmi 24 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu filmin senaryosu Yaşar Arak ve Ömer Pınar tarafından kaleme alındı. Peki; Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Bücür filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 18:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:37
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        • 1

          Vizyona girdiği 2018 yılında izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Bücür filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Bücür filminin başrollerini çocuk yıldız Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Bücür filmi oyuncu kadrosu ve konusunu haberimizde derledik. İşte Bücür filminin konusu...

        • 2

          BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

        • 3

          BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

          Berat Efe Parlar

          Seren Şirince

          Seçkin Özdemir

          Taner Barlas

          Durul Bazan

          Hamdi Kahraman

          Ali Rıza Tanyeli

          Ümit Erdim

          Dolunay Soysert

          BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

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