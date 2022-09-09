Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Bücür Cadı'nın 'Zeliş'i Merve Erdoğan: 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu - Magazin haberleri

'Bücür Cadı'nın 'Zeliş'i Merve Erdoğan: 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu!

Geçtiğimiz günlerde anne olan 90'lı yılların çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, ilk aile fotoğrafını paylaştı. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, "Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin" ifadelerini kullandı

09.09.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • 'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne olmuştu. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

  • "HAYATIMIZA HOŞ GELDİN CANIM KIZIM"

    Oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin." notunu düştü.

  • "BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY SENSİN"

    Merve Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik yıldönümünü ise şu sözlerle kutlamıştı:

    Senin eşin olarak 1 sene... Hayalini kurduğumdan daha güzel, daha hızlı, daha heyecanlı ve olabildiğince doya doya... Başıma gelen en güzel şey sensin. Şansım, doğru yolum ve en büyük mutluluğumsun. Yıllarca tek isteğimiz birlikte güzel bir yuva kurmak oldu. Düştük, kalktık ama ellerimizi hiç bırakmadık. Tüm ömrüm gözlerinde, kalbinde, ellerin ellerimde geçsin canım kocacığım. Nice güzel yıllarımız, birbirinden neşeli anlarımız olsun. Karıcığın seni çok seviyor.

  • MERVE ERDOĞAN HAKKINDA

    Merve Erdoğan, 22 Haziran 1991 yılında Niğde’de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Erdoğan, “Bücür Cadı” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Merve Erdoğan ayrıca, “Arka Sıradakiler”, “Bir Ömür Yetmez”, “Yalaza”, “Aşk ve Mavi”, “Tövbeler Olsun” gibi pek çok yapımda da rol aldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.