Bu kez erkek cinayeti! Son dakika: Sevgilisini arabayla ezerek öldürdü

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Denizli'de yaşayan 34 yaşındaki Dilek Kuşçu, iş insanı sevgilisi Murat Avcı'yı araba ile ezerek öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Dilek Kuşçu ifadesinde kaza dedi ancak güvenlik kamerası kayıtlarına göre Murat Avcı'yı birkaç metre sürükledikten sonra araba ile ezdiği, sonra da dönüş yaparak yeniden üzerinden geçtiği ortaya çıktı.

Olayın ardından görgü tanıkları Dilek Kuşçu'nun aracından uzun süre inmediğini telefonda konuştuğunu anlattı. Polisi görünce de dışarı çıkıp ağlamaya başladı. Alkollü olduğu belirlenen Dilek Kuşçu "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.