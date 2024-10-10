Bu hayvanlara dikkat! Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Tek tırnaklı hayvan eti neden yenmemeli?

ZEBRALAR

Zebralar, Afrika'nın geniş savanalarında yaşayan ve kendilerine has siyah-beyaz çizgileri ile ünlü olan hayvanlardır. Zebraların bu çizgileri, hem onları yırtıcılardan korumak için bir kamuflaj görevi görür, hem de sosyal grupları içinde birbirlerini tanımalarına yardımcı olur.