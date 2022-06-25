Bu hafta sonu ne sınavı olduğu binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimi ile 25 - 26 Haziran tarihinde uygulanacak olan sınavlar netlik kazandı. 25 Haziran Cumartesi günü ugulanacak olan sınav 25 Haziran günü Türkiye çapında gerçekleştirilecek. İşte, 2022 ÖSYM takvimi ile bu hafta sonu sınavları...