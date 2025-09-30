Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş Bu hafta marketlerde A101, ŞOK, BİM aktüellerinde neler var? İşte 1-7 Ekim A101, ŞOK, BİM güncel aktüelleri

        Bu hafta marketlerde neler var? İşte 1-7 Ekim A101, ŞOK, BİM güncel aktüelleri

        1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında BİM, ŞOK ve A101 marketlerinde yeni aktüel ürünler müşterilerle buluşuyor. Bu hafta da teknolojiden mutfak eşyalarına, ev tekstilinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. İşte, 1-7 Ekim 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloglarında öne çıkan ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:58
        • 1

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 2

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 3

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 4

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 5

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 6

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 7

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 8

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 9

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 10

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 11

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 12

          A101 2 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 13

          BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 14

          BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 15

          BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 16

          BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 17

          BİM 3 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 18

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 19

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 20

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 21

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 22

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 23

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 24

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

        • 25

          ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüeli

