A101, ŞOK ve BİM güncel aktüellerini yayınladı. Eylül ayının son haftasından itibaren geçerli olan aktüellerde; beyaz eşya, motosiklet, küçük ev aletleri, kamp eşyaları, bebek malzemeleri, mobilya, ev tekstili gibi yüzlerce ürün var. İşte, BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları...