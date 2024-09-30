Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş Bu hafta market aktüellerinde ne var? BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları

        Bu hafta aktüellerde ne var? BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları

        BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel kataloglarını yayınladı. Üç zincir market aktüellerinde; küçük ev aletleri, mutfak malzemeleri, beyaz eşya, mobilya, tiny house, elektrikli moped ve ev tekstili gibi farkı kategoride binlerce ürün satışa çıkardı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A101, ŞOK ve BİM güncel aktüellerini yayınladı. Eylül ayının son haftasından itibaren geçerli olan aktüellerde; beyaz eşya, motosiklet, küçük ev aletleri, kamp eşyaları, bebek malzemeleri, mobilya, ev tekstili gibi yüzlerce ürün var. İşte, BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları...

        • 2

          BİM 27 EYLÜL AKTÜELİ

          BİM'e 27 Eylül'den itibaren motosiklet başta olmak üzere cam silme robotu, motosiklet, buharlı ütü, sürgülü aspiratör gibi birçok ürün geliyor.

          Bayberry 125CC motosiklet 52.975 TL

          BİM 27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ŞOK 25 EYLÜL-1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

          ŞOK'ta bu hafta kamp malzemeleri başta olmak üzere, mobilya, araç aksesuarları, ev boyama malzemeleri satışa çıkıyor.

          20 litre Kamp Termos 561 TL

          Kamp Sandalyesi 219 TL

          Kamp Taburesi 59,95 TL

          3 Kişilik Çadır 749 TL

          3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL

          Olta Seti 599 TL

          Büyük Izgara Teli 52 TL

          Lüks Mangal 249 TL

          Torch Çakmak 79,95 TL

          Hamak 209 TL

          Kamp Bıçağı 199 TL

          Cibinlikli Hamak 299 TL

          Portatif Piknik Seti 299 TL

          Uyku Tulumu 374 TL

          Sippro Mug 149 TL

          Kamp Baltası 249 TL

          ŞOK 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİ TIKLAYINIZ

        • 4

          A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

          A101'de bu hafta; tiny house, elektrikli moped, beyaz eşya, ev mobilyası, küçük ev aletleri, spor ayakkabı modelleri, televizyon, telefon, bilgisayar, bebek ürünleri, yazıcı, kulaklık, mutfak gereçleri, ev tekstili olmak üzere binlerce ürün satışta.

          A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Habertürk Anasayfa