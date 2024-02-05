Bu hafta hava nasıl olacak? Hüseyin Öztel açıkladı: Beklenen hava geliyor!

Bu hafta hava nasıl olacak? Hüseyin Öztel açıkladı: Beklenen hava geliyor!

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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava durumunu ve sıcaklıkları açıkladı: İşte uzmanından uyarılar...

MARMARA'DA KARLAR ERİYECEK

Marmara’nın yükseklerinde bu ısınma ile karlar hızla suya dönüşecek. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde kar kalitesi ve kalınlığı azalır. Lodostan esecek rüzgar özellikle dağların güney yamaçlarında hiç kar bırakmıyor.

SICAKLIKLAR 18-20 DERECE BANDINDA

Hava sıcaklıkları şehirlerde hissedilir biçimde artarak İstanbul’da gündüz 18°C’ye yükselecek. Bulunduğumuz yere bağlı olarak İstanbul’da hafta ortası 20°C’yi geçebilir. Ankara’da termometre 15°C’yi aşarken İzmir ve Antalya gibi güney merkezler 22°C’ye ulaşacak. Gelecek 5 gün içinde Marmara’da ve Ege genelinde yağış beklenmiyor.

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AKDENİZ YAĞIŞ ALABİLİR

Perşembe ve Cuma Akdeniz kıyılarında bulutlar artar ve ılık rüzgarlar peşinde biraz yağmur getirebilir.

DOĞUDA 2 GÜN DAHA KAR OLABİLİR

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kış havası ve kar yağışları da 2 gün daha sürecek. Bugün erken saatlerde önce deprem bölgesinin kuzeyinde kar yağışı gördük, öğleden sonra doğuya çekilen yağışlar Batman-Diyarbakır etrafında sürüyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

6-7 Şubat günleri deprem bölgemizde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu ve güneşli olurken gündüz sıcaklıkları 14 ila 18°C’lerde seyredecek.

ŞUBAT AYININ İLK HAFTASI 'İLKBAHAR' GİBİ

Türkiye bu Şubat ayının ilk yarısını ilkbahar mevsimine kaptırmış görünüyor. Uzun vadeli tahminlerde Şubat ortasında da çok önemli bir soğuk hava görünmüyor ancak bu hafta kadar sıcak geçmeyebilir.

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