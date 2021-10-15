Ezgi Coşkun, Mehmet Ali Nuroğlu ve Murat Ferhat tarafından kurulan Ajit Tiyatro’nun ilk oyunu ‘Bu Gece Bir Cinayeti Örteceğiz’ büyük beğeni topladı.

Nuroğlu ve Coşkun’un hem yönetip hem de sahnede olduğu ve Çankaya Sahne’de seyirciyle buluşan oyun güçlünün zayıfı ezdiği, suçlunun masumu çiğnediği bir dünyada, kayıp çocuklarını arayan bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Murat Ferhat’ın yazdığı oyunda sahnede Ezgi Coşkun ve Mehmet Ali Nuroğlu’na eşlik eden diğer isimler; Mahir Berkant Varol, Sertel Cem Çırdaklı, Bülent Bektaş, Deniz Yıldırım, Ayşe Çiğdem Atasoyu, İpek Sonsoy, Duygu Aslan, Demirel Işık. Bu Gece Bir Cinayeti Örteceğiz 16 Ekim’de Çankaya Sahne’de bir kez daha seyirciyle buluşacak!