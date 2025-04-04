Bu evin her odasında bir yanlışlık var! Dikkatinizi toplayın, odalardaki hataları bulabilecek misiniz?
Bu evin her odasında bir terslik var! Dikkatli gözler için hazırladığımız bu görsel bulmacada, odalardaki hataları bulabilir misiniz? Küçük ama şaşırtıcı detayları keşfederek gözlem yeteneğinizi test etmeye hazır olun!
Giriş: 04.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:30
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Kaynak: Bright Side
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