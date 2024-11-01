Meme kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtiler nelerdir?
Meme kanseri, dünyadaki tüm kadınların korktuğu bir kanser türüdür. Genellikle kadınlarda görülse de nadir olarak erkeklerde de ortaya çıkabilir. Meme kanserinin en büyük belirtilerinden biri memede kitle oluşmasıdır. Peki, tek belirti yumru mu, diğer dikkat edilmesi gereken belirtiler nelerdir? İşte detaylar...
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Meme kanseri, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu sonucu gelişebilir. Risk faktörleri arasında ailede meme kanseri öyküsü, erken adet görme, geç menopoza girme, obezite, alkol tüketimi ve radyasyona maruz kalma sayılabilir.
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Meme kanseri nedir?
Meme kanseri; göğüs hücrelerinin mutasyona uğrayıp değişmesi ve kontrolden çıkıp tümör adı verilen kanserli doku kitleleri oluşturduğu kanser türüdür. Erkeklerde de görülebilen meme kanseri dünya üzerinde yaygın olarak 50 yaş üstü kadınlarda rastlanan bir kanser türüdür. Ancak daha genç yaştaki kadınları da etkilediği görülmüştür.
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Meme kanseri nasıl başlar?
- Meme veya meme ucunda şekil değişiklikleri: Meme veya meme ucunda şişlik, çökme veya şekil bozuklukları olabilir.
- Deride değişiklikler: Meme cildinde kızarıklık, pullanma veya çekilme gibi değişiklikler olabilir.
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- Meme ağrısı: Ancak meme kanserinin ağrılı olması nadirdir, bu yüzden meme ağrısı yalnızca bir belirti olarak kullanılmamalıdır.
- Meme veya meme ucunda gözle görülür bir kitle veya yumru: Bu, genellikle kendi kendine meme muayenesi sırasında fark edilir.
- Meme ucu akıntısı: Kanlı, berrak veya süt gibi farklı renklerde meme ucu akıntısı olabilir.
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Meme kanserinin nedenleri nelerdir?
Yaş faktörü
Yaş faktörü meme kanserinin gelişimi açısından önemli bir role sahiptir. Özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda meme kanseri görülme riski daha fazla olarak değerlendirilir. Bu sebeple kontrollerini düzenli bir şekilde yaptırmak önemlidir. Bu yaş grubunda olan kişilerin meme kanseri taramalarına düzenli olarak katılması gerekir.
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Cinsiyet
Kadınların meme kanserine yakalanma ihtimali erkeklere göre çok daha fazladır. Bunun nedeni ise meme dokusunun erkeklere oranla daha fazla oluşudur. Östrojen gibi kadınlarda bulunan hormonlar meme büyümesi üzerindeki etkileri ile bilinir. Bu sebeple erkeklerde meme kanseri nadir olarak görülür.
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Obezite
Obeziteyle mücadele eden kişilerde meme kanseri ve meme kanserinin tekrarlama riskini artabilir. Vücutta yağ oranı fazla olan bireylerde östrojen hormonu daha fazla salgılanır bu da meme kanserine yakalanma olasılığının artmasına neden olabilir.
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Radyasyona ve kimyasala maruz kalma
Daha önce özellikle baş, boyun veya göğüs bölgesinde radyasyon tedavisi gören kişilerin meme kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu kabul edilir.
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Özellikle genç yaşlarda radyasyona maruz kalan bireylerde meme kanseri gelişme oranı yüksek olarak bilinir. Bunların yanında bazı endüstriyel kimyasallara maruz kalmak da meme kanserine zemin hazırlayan nedenler arasında sayılır.
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Hareketsiz yaşam
Hareketsiz yaşam meme kanserine sebep olan durumlar arasında yer alır. Düzenli olarak hareket etmek, egzersiz yapmak kişinin bağışıklık sistemini destekleyerek meme kanseri gelişme riskinin azalmasına yardımcı olur. Yaşam tarzı olarak hareketsiz bir yaşamı tercih edenlere oranla egzersiz yapan bireyler meme kanseri açısından daha az risk altındadır.
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Meme kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtiler
- Meme dokusunda veya meme altında ele gelen sertlik veya şişlik.
- Meme dokusunda veya meme ucunda hassasiyet, ağrı veya acı.
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- Meme derisinde veya meme ucunda renk değişiklikleri, kızarıklık veya kalınlaşma.
- Meme ucundan sıvı gelmesi, özellikle kanlı veya renkli olması durumu.
- Meme dokusunda veya meme altında boyut veya şekil değişikliği.
- Meme derisinde portakal kabuğu görünümüne benzer pürüzlülük.
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- Meme ucunda içeri doğru çekilme veya değişiklik.
- Meme altında veya koltuk altında ele gelen şişlik veya kitle.
- Meme dokusunda veya meme altında ciltte soyulma veya kabuklanma.
- Meme dokusunda veya meme altında ciltte sıcaklık artışı veya kızarıklık.
- Meme dokusunda veya meme altında batma veya yanma hissi.
- Meme boyunca lenf düğümlerinde şişlik veya sertleşme.