- Meme ağrısı: Ancak meme kanserinin ağrılı olması nadirdir, bu yüzden meme ağrısı yalnızca bir belirti olarak kullanılmamalıdır.

- Meme veya meme ucunda gözle görülür bir kitle veya yumru: Bu, genellikle kendi kendine meme muayenesi sırasında fark edilir.

- Meme ucu akıntısı: Kanlı, berrak veya süt gibi farklı renklerde meme ucu akıntısı olabilir.