03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz’den sonra Ege kıyılarında da görülmeye başlanan istilacı balık türlerinden ‘Aslan balığı’nın yayılım alanı her geçen yıl artıyor. Tropikal bir balık türü olan Aslan balığının Süveyş Kanalı'ndan önce Akdeniz’e ardından da Ege bölgesine yayılımının sürdüğü açıklandı. İHA'nın haberine göre; Aslan balığı ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarının bulunduğunu belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, balığın yılda 2 milyon yumurta verdiğini belirtti.
"SÜVEYŞ KANALINDA GİRİŞ YAPTILAR"
Türk sularında istilacı Aslan balığının iki türünün bulunduğunun tespit edildiğini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, “Ülkemizin dahil olduğu Akdeniz havzasında ve 1896 yılında inşa edilmiş Süveyş Kanalı yapımından sonra yapılan çalışmalarda her hafta bir balığın göç ettiği konusunda çalışmalar mevcut. 1992 yılından itibaren ilk defa Hayfa sularında tespit edilen Aslan balığı; Kıbrıs açıklarında daha sonra da Mersin civarında gözükmeye başlayarak Akdeniz’den itibaren yayılmaya başlamış, Ege Denizi'ne kadar bir yayılma göstermiş. Bu tür balıklar Süveyş Kanalı'nı geçmekle birlikte aslında İndo-Pasifik dediğimiz Hint Okyanusu, Büyük Okyanus çerçevesinde yaşam sürdüren tropikal balık türlerinden. Kendi sularımızda bizim iki türünün mevcut olduğunu öğrendik. Bu tespit edildi. Fakültemizin öğretim üyeleri tarafından yapılan çalışmada balıkların derinliği, bulundukları bölgeler ve üreme kapasiteleri ile ilgili yapılan çalışmalar da mevcuttur” dedi.
YILDA 2 MİLYON YUMURTA
Prof. Dr. Ateş, balığın 2 yaşına geldikten sonra 2 milyon yumurta verdiğini açıkladı. Ateş, “Yapısında bulunan bir proteinden kaynaklanan zehirleme etkisi, insanlar üzerinde alerjik bir etki gösterdiği için buna maruz kalan vatandaşlarımız; kendilerini 40 derecelik bir su ile muhatap etmeli ve 30 dakikalık bir süre ile tedavi süreçlerine başlamalılar. Ardından hastanelere müracaat etmelerinde fayda var. Balık türü itibari ile İskorpit balığı dediğimiz bir balık familyasına ait. Balığın çok dikenli bir yapısı var. Bu görsel anlamda güzellik arz etmekle birlikte dikenlerine maruz kalındığı zaman zehirlenme etkisi buradan kaynaklanmakta” ifadelerini kullandı.
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