Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:45 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Arif V 216
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Tek Yürek
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
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