Britney Spears neden çıplak fotoğraflarını paylaştığını açıkladı
Yakın zamanda anılarını yazdığı kitabıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan pop yıldızı Britney Spears, Instagram'da neden sık sık çıplak poz verdiğini de açıkladı
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ABD'li şarkıcı Britney Spears, köleliğe benzettiği babası James Parnell Spears ile vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlatacağı bir anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı.
Britney Spears, anılarını kitaplaştırması karşılığında tam 15 milyon dolarlık rekor bir ücret aldı.
Britney Spears, ayrıca anı kitabında sosyal medya hesabından zaman zaman yayımladığı üstsüz ve çıplak fotoğraflarıyla ilgili de samimi açıklamalara yer verdi: Birçok insanın neden kendimi çıplak veya yeni elbiselerle fotoğraflamayı sevdiğimi anlamadığını biliyorum. Ama sanırım başkaları tarafından binlerce kez fotoğraflansalardı, başkalarının onayıyla poz verselerdi, kendimi seksi hissettiğim şekilde poz vermekten ve kendi fotoğrafımı çekmekten ne kadar keyif aldığımı anlarlardı.
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ÇOCUKLARIYLA ARASI AÇILDI
Öte yandan müstehcen paylaşımlar, Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile oğulları Preston ve Jayden’in arasını açmıştı. Jayden daha önce İngiltere’deki ITV’ye “Sanki dikkat çekmek için Instagram’da bir şeyler paylaşmak zorundaymış gibi” derken Federline da çocuklarına “Instagram’ın ünlü şarkıcının kendini ifade etmeye çalışmasının başka bir yolu” olduğunu sık sık açıkladığını söylemişti.
Ancak Kevin Federline, annelerini internette çıplak görmenin erkekler için “zor” olabileceğini de eklemişti. Federline, “Liseye gitmek zorunda olan bir genç olmanın nasıl bir his olduğunu hayal edemiyorum. Kim bilir kaç kişi onlara bu konuyu soruyor veya onlarla bunun hakkında konuşuyor?” yorumunu yapmıştı.
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Britney Spears, kitabı 'İçimdeki Kadın'ı Preston ve Jayden’e adadı ve onların “hayatının aşkı” olduklarını yazdı. Yazım süreci tamamlanan sesli kitap, 24 Ekim’de Spears'ın sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon, AP
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