Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears neden çıplak fotoğraflarını paylaştığını açıkladı - Magazin haberleri

        Britney Spears neden çıplak fotoğraflarını paylaştığını açıkladı

        Yakın zamanda anılarını yazdığı kitabıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan pop yıldızı Britney Spears, Instagram'da neden sık sık çıplak poz verdiğini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'li şarkıcı Britney Spears, köleliğe benzettiği babası James Parnell Spears ile vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlatacağı bir anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı.

          Britney Spears, anılarını kitaplaştırması karşılığında tam 15 milyon dolarlık rekor bir ücret aldı.
          Britney Spears, ayrıca anı kitabında sosyal medya hesabından zaman zaman yayımladığı üstsüz ve çıplak fotoğraflarıyla ilgili de samimi açıklamalara yer verdi: Birçok insanın neden kendimi çıplak veya yeni elbiselerle fotoğraflamayı sevdiğimi anlamadığını biliyorum. Ama sanırım başkaları tarafından binlerce kez fotoğraflansalardı, başkalarının onayıyla poz verselerdi, kendimi seksi hissettiğim şekilde poz vermekten ve kendi fotoğrafımı çekmekten ne kadar keyif aldığımı anlarlardı.

        • 2

          ÇOCUKLARIYLA ARASI AÇILDI

          Öte yandan müstehcen paylaşımlar, Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile oğulları Preston ve Jayden’in arasını açmıştı. Jayden daha önce İngiltere’deki ITV’ye “Sanki dikkat çekmek için Instagram’da bir şeyler paylaşmak zorundaymış gibi” derken Federline da çocuklarına “Instagram’ın ünlü şarkıcının kendini ifade etmeye çalışmasının başka bir yolu” olduğunu sık sık açıkladığını söylemişti.

          Ancak Kevin Federline, annelerini internette çıplak görmenin erkekler için “zor” olabileceğini de eklemişti. Federline, “Liseye gitmek zorunda olan bir genç olmanın nasıl bir his olduğunu hayal edemiyorum. Kim bilir kaç kişi onlara bu konuyu soruyor veya onlarla bunun hakkında konuşuyor?” yorumunu yapmıştı.

        • 3

          Britney Spears, kitabı 'İçimdeki Kadın'ı Preston ve Jayden’e adadı ve onların “hayatının aşkı” olduklarını yazdı. Yazım süreci tamamlanan sesli kitap, 24 Ekim’de Spears'ın sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

          Fotoğraflar: Instagram, Avalon, AP

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Habertürk Anasayfa