Brighton - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de büyük sürpriz... Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, 11. hafta maçında evinde Manchester City'yi 2-1'lik skola devirdi.

Manchester City, ilk yarıyı Erling Haaland'ın 23. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatsa da 78'de Joao Pedro ve 83'te Matthew O'Riley'nin gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

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Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan ikinci sıradaki City, 23 puanda kaldı. Puanını 19'a çıkaran Brighton ise maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

8'İNCİ SEZONUNDA İLKİ YAŞADI! Manchester City'de 8. sezonunu geçiren Pep Guardiola, bu mağlubiyetle birlikte kötü anlamda bir ilki yaşadı. City, Katalan teknik direktör yönetiminde ilk kez üst üste 4 mağlubiyet aldı. İlk olarak kupada Tottenham'a yenilen Manchester City, daha sonra ligde Bournemouth'a, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e ve yine ligde Brighton'a kaybetti. Guardiola yönetimindeki City, en son 2017-2018 sezonunda üst üste 3 yenilgi almıştı. FERDİ KADIOĞLU OYNAMADI Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.