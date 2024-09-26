Bright Osayi-Samuel, ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel, bir ilki yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i 2-1 yendi.
Sarı-lacivertlilerde 65. dakikada oyuna giren Bright Osayi-Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü. 87. dakikada sarı kart gören Nijeryalı futbolcunun, 3 dakika sonra da konuk ekibin atağında ceza sahasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Fransız hakem Bastien penaltı noktasını gösterdi. Böylece 26 yaşındaki sağ bek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
2020-2021 sezonu devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
26 yaşındaki futbolcu bugünkü maçla birlikte 2'si Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 6. maçına çıktı.