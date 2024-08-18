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        Haberler Dünya Brezilya lideri Lula da Silva, Venezuela'dan seçim tutanaklarını açıklamasını istedi | Dış Haberler

        Brezilya lideri Lula da Silva, Venezuela'dan seçim tutanaklarını açıklamasını istedi

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanlığı seçiminin ardından yaşanan politik tartışmalara ilişkin, seçimin kimin kazandığının netleşmesi için Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) tutanakları açıklaması gerektiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:28
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        Venezuela'ya seçim tutanağı çağrısı
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        Ülkesindeki bir radyo kanalında açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve kimin kazandığının şeffaf olarak belirlenmesini talep etti.

        Lula da Silva, CNE'ye çağrıda bulunarak, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları? Muhalefet kazandığını söylüyor, (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro da kazandığını ifade ediyor. Ben sürecin demokratik olduğunu düşünüyorum fakat tutanakları göstermeleri halinde inanırım." ifadesini kullandı.

        Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duyduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Venezuela halkı ancak kendi geleceğine karar verir. Güney Amerika'da barış içinde yaşamamıza destek olmak isteyen çok sayıda ülke olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına da katılmadığını belirtti.

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.

        VENEZUELA SEÇİMLERİ

        Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

        Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

        Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #brezilya
        #Venezuela
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