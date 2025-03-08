Portekiz Ligi'nin 25. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Bu hafta Braga, Porto'yu ağırlayacak ve Estádio Braga'da oynanacak bu zorlu mücadelede iki takımı da sahada galibiyet alacak. Peki, Braga ile Porto arasındaki bu kritik maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Braga- Porto maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...