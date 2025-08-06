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        Haberler Dünyadan Brad Pitt 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filminin devamını çekiyor - magazin haberleri

        Brad Pitt Oscar kazandığı yapımın devam filmi setinde

        Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:43
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        Hollywood'un çalışkan oyuncusu Brad Pitt, yeniden sette... 61 yaşındaki Oscar'lı yıldız, 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time… in Hollywood' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' adlı devam filminde yeniden canlandırıyor.

        Brad Pitt, önceki gün Los Angeles'taki sette, üstü açık bir klasik otomobilin direksiyonunda görüntülendi.

        Oyuncu; uzun saçları, bıyığı ve vintage esintili çiçekli gömleğiyle, geçmiş zamandan gelmiş gibi görünüyordu.

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        Brad Pitt'in yeniden 'Cliff Booth' rolünü canlandırdığı devam filmi hakkında detaylı bilgi henüz verilmezken, 1977 yapımı bir Richard Pryor filminin posterinin bir sahnenin arka planında görülmesi, filmin orijinal Quentin Tarantino filminden 8 yıl sonra geçtiğini gösteriyor.

        2019 yapımı 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'da başrolleri; Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie paylaşmıştı.

        Film, 1969'da Los Angeles'ta geçen ve hızla değişen film endüstrisine uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu ve dublörünün Sharon Tate cinayeti tehdidiyle karşılaşmasını konu almıştı. Yapım, Quentin Tarantino'nun Hollywood'un altın çağının son anlarına yaptığı bir övgü olarak nitelendirilmişti.

        'Cliff Booth' rolü, Brad Pitt'e 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandırarak, kariyerindeki ilk Akademi Ödülü'nü almasını sağladı.

        Brad Pitt kariyerindeki ilk ve tek Oscar'ı Tarantino filmindeki rolüyle kazandı

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        #Brad Pitt
        #Bir Zamanlar... Hollywoodda
        #Once Upon a Time… in Hollywood
        #The Adventures of Cliff Booth
        #film

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