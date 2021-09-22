Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni sezon tarihi açıklan

Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ATV'nin ilk sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında sezon finalini gerçekleştirilen Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. sezonunun ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor...

22.09.2021 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni sezon tarihi açıklan

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci sezonu için artık heyecan dorukta. İşte yeni sezonla ilgili son durum...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

"Bu yüzük oğlum Uzlag Şah'ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun."

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Haremmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi 2. sezon Ekim aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüştü
İngiltere'den
İngiltere'den "Covishield" aşısı kararı
Sakın yemeyin! Renk değiştiriyor, taklit ediyor
Sakın yemeyin! Renk değiştiriyor, taklit ediyor
Çavuşoğlu, Libya Başbakanı ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Libya Başbakanı ile telefonda görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.