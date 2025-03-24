Bozcaada Nerede, Nereye Bağlı? Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada Nerede, Nereye Bağlı? Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada Nerede ve Nereye Bağlı?

Bozcaada, Türkiye'nin üçüncü büyük adası olup, Çanakkale iline bağlı bir ilçedir. Ege Denizi’nde, Çanakkale Boğazı’nın hemen güneybatısında yer alan ada, 37.6 km² yüz ölçümü ile küçük ama turizm açısından oldukça popüler bir bölgedir.

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Konum: Çanakkale’ye bağlı bir ilçe olup, Gökçeada ile birlikte Türkiye’nin adalar belediyelerinden biridir. Anakara ile tek bağlantısı, Geyikli Feribot İskelesi üzerinden yapılan deniz ulaşımıdır. Bozcaada, kuzeyinde Çanakkale Boğazı, doğusunda Ezine ilçesi ve güneydoğusunda Ayvacık ilçesi ile çevrilidir.

Öne Çıkan Özellikleri: Tarihi dokusu, şarapçılığı ve üzüm bağları ile ünlüdür. Muhteşem koyları ve berrak denizi ile tatilcilerin gözdesidir. Türkiye’nin en küçük ilçelerinden biri olup, yaz aylarında nüfusu on binleri bulmaktadır.

Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada’ya ulaşım için deniz yolu kullanılır. Karayolu ve havayolu ile direkt ulaşım bulunmamaktadır ancak belirli noktalardan feribot ve deniz otobüsü seferleri mevcuttur.

Özel Araç ile Ulaşım

Bozcaada’ya özel araç ile gitmek isteyenler için en yaygın güzergah İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Çanakkale’ye ulaşarak Geyikli Feribot İskelesi’nden feribot kullanmaktır.

İstanbul - Bozcaada: Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk gerektirir.

İstanbul’dan Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Geyikli Feribot İskelesi’ne ulaşılabilir.

O-5 Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü kullanılarak yolculuk süresi kısaltılabilir.

Ankara - Bozcaada: Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuktur.

Ankara’dan Eskişehir – Bursa – Balıkesir – Çanakkale güzergahı izlenebilir.

İzmir - Bozcaada: Yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuktur.

İzmir’den Ayvalık – Ezine – Geyikli İskelesi rotası takip edilerek feribota binilir.

Not: Bozcaada’da araç kullanımı sınırlıdır. Feribotla araç geçirmek mümkün olsa da yaz aylarında ada içi ulaşım için bisiklet veya yürüyüş daha avantajlıdır.

Toplu Taşıma ile Ulaşım Özel aracı olmayanlar için Bozcaada’ya otobüs ve feribot kombinasyonu ile ulaşım sağlanabilir. Otobüs ile: İstanbul, Ankara ve İzmir’den Çanakkale’ye direkt otobüs seferleri vardır. Çanakkale’ye ulaştıktan sonra, Ezine ilçesine bağlı Geyikli Feribot İskelesi’ne giden minibüslere binilir. Geyikli’den Bozcaada’ya feribot ile geçilir. Çanakkale’den Geyikli İskelesi’ne Minibüs Saatleri: Sabah 07:00’den itibaren saat başı minibüsler hareket etmektedir. Yaz sezonunda daha sık seferler düzenlenmektedir. Feribot ile Ulaşım Bozcaada’ya deniz yolu ile ulaşım Geyikli Feribot İskelesi’nden kalkan feribotlar ile sağlanmaktadır. Feribot Seferleri: Seferler günde en az 4 kez düzenlenmektedir ve yaz sezonunda bu sayı artmaktadır. Feribot ile Bozcaada’ya geçiş süresi yaklaşık 30 dakikadır. Feribot Ücretleri: Yolcu Ücreti: 50-100 TL arası değişebilir. Araç Ücreti: Ortalama 200-300 TL arasındadır. Bisiklet ve motosiklet için ayrıca ücretlendirme yapılmaktadır. Bilet Rezervasyonu: Yaz aylarında feribot biletleri önceden alınmalıdır, çünkü yoğunluk nedeniyle yer bulunamayabilir. Online bilet sistemleri veya Çanakkale Gestaş web sitesi üzerinden sefer bilgileri kontrol edilebilir. Havayolu ile Ulaşım Bozcaada’ya en yakın havaalanı Çanakkale Havalimanı’dır. Ancak Çanakkale Havalimanı’ndan Bozcaada’ya direkt ulaşım yoktur. İstanbul’dan Çanakkale’ye uçuş yaptıktan sonra, otobüs veya taksi ile Geyikli Feribot İskelesi’ne gidip Bozcaada’ya geçilebilir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan araç kiralayarak veya otobüs ile Çanakkale’ye ulaşıp feribotla adaya geçiş yapılabilir. Bozcaada İçinde Ulaşım Bozcaada’da şehir içi ulaşım oldukça kolaydır ve büyük şehirlerdeki gibi yoğun bir trafik bulunmamaktadır. Yürüyerek Gezmek: Bozcaada’nın merkezi küçük olduğu için yürüyerek kolaylıkla gezilebilir.

Bisiklet Kiralama: Adada bisiklet kiralama seçeneği oldukça yaygındır. Taksi: Ada içinde az sayıda taksi bulunur, bu yüzden önceden rezervasyon yaptırmak gerekebilir. Araç Kiralama: Bozcaada’da ATV, motosiklet ve küçük araçlar kiralanabilir. Not: Ada içinde büyük araç kullanımı kısıtlıdır. Özellikle dar sokaklarda araç trafiği sınırlıdır. Bozcaada, Çanakkale’ye bağlı bir ada ilçesi olup, ulaşımı sadece deniz yolu ile mümkündür. İstanbul, Ankara ve İzmir’den Çanakkale’ye kara yolu ile ulaştıktan sonra Geyikli Feribot İskelesi’nden feribotla Bozcaada’ya geçebilirsiniz. Bozcaada hem doğası hem de tarihi dokusu ile yaz tatili için eşsiz bir seçenek sunmaktadır. Yolculuğunuzu planlarken feribot saatlerini kontrol etmeyi unutmayın!

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