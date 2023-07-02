Bozayıların kaşındığı ağaçlara dokunulmayacak

Hayvanların beslenme ve kaşınma yöntemlerine dikkati çeken Çoban, "Birkaç nokta bizim için önemli. Bunlardan biri, bozayıların beslendiği yerlerde kaşınma ağaçlarının artığını biliyoruz. Ya da yeni bir besin alanına geldiği zaman o alandaki bir ağacın kaşınma ağacı olarak seçildiğini tespit ettik ve bununla ilgili çalışmamız devam ediyor" dedi.

Derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban, proje kapsamında iz ve emareler ararken bozayıların kaşınmalarını tespit ettiklerini, bu ağaçları nasıl seçtiği üzerine ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olduğu belirtilen Sarıkamış'taki bozayıları, foto ve video kapanlarla ormanlık alan içinde izleme çalışmaları sürüyor.

KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde, "Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması" projesi yürütülüyor.

AYILAR NEDEN KAŞINIYOR?

Bozayıların neden kaşınma ihtiyacı duyduklarına ilişkin takipte olduklarını vurgulayan Çoban, "Bunlardan biri, gerçekten kaşınıyorlar. Diğeri de aslında kokularını ağaçlara bırakarak etrafı işaretlemek ve alanın kendilerine ait olduğunu anlatmak için yaptıklarını gördük. Kaşınma ağaçları, boz ayıların yalnızca kaşınmak için değil, ayak tabanlarındaki kokuyu yayarak alan belirlediklerini de tespit ettik" diye konuştu.

Çoban, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Mili Parklar Genel Müdürlüğü ile de elde ettikleri verileri paylaştıklarını ifade etti.