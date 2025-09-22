Bozayı kara yoluna indi
Tunceli'de kara yoluna inen bozayı görüntülendi. Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu
Giriş: 22.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:26
Tunceli'de kent merkezine inen bozayı, kara yolunda koşarken görüntülendi.
DHA'nın haberine göre taksi şoförü Fuat Sezer, gece saatlerinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nda ilerlerken yetişkin bir bozayının kara yolunda koştuğunu görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu.
