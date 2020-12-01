Vücudun en hassas bölgelerinden olsa da boynumuza gereken özeni göstermiyoruz. Hal böyle olunca da boyundaki kırışıklıklar ve çizgi görünümü artıyor. Üstelik çizgiler gence ya da yaşlıya bakmıyor. Duruş bozuklukları, nemlendirilmeyen cilt boyundaki çizgilerin artmasına neden oluyor. Peki boyun çizgilerinden kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?

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Vücudun hassas yerlerinden olan boyun bölgesine yeteri kadar özen göstermeyince kırışıklık ve çizgi görünümü artabiliyor... Ciltte kırışıklık ve çizgi elbette normal olsa da bu durum kimi zaman can sıkabiliyor. Uzmanlar, evde yapılabilecek bazı yöntemler öneriyor. Peki boyun bölgesindeki kırışıklıkları önlemek için ne yapmak gerekir? İşte boyundaki çizgilerden korunmanın ve kurtulmanın ipuçları...

TELEFONUNUZU VE BİLGİSAYARINIZI GÖZ HİZASINDA TUTUN

Özellikle bilgisayar ve telefona saatlerce bakıyorsanız duruşunuza dikkat etmenizde fayda var. Boyun çizgilerini önlemek için bilgisayarınızı göz hizasına ayarlamalısınız. Masanız rahat değilse, ekranınızı karşınızda tutmanız için aparatlar bulabilirsiniz. Bu, örneğin bir dizüstü bilgisayar standı olabilir.

BAŞINIZI VE BOYNUNUZU KONTROL ETMEK İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR KULLANABİLİRSİNİZ

Duruşunuz hakkında anında geri bildirim veren ve başınızın konumunu kontrol etmenize yardımcı olan pek çok telefon uygulaması bulunuyor. Bu şekilde her bildirim aldığınızda, kırışıklıklarla daha etkili bir şekilde mücadele edebilirsiniz.

HER GÜN YÜZÜNÜZLE BERABER BOYNUNUZU DA TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Ciltteki makyajı her gün temizliyoruz... Peki ya boyun bölgesindeki makyaj kalıntılarını? Boyun bölgesindeki kırışıklık görünümünü azaltmak için boyundaki makyaj kalıntılarını da temizlemeniz şart. Ayrıca temizleme işleminden sonra boyun bölgesini çeşitli kremlerle veya yağlarla nemlendirmenizde fayda var.

PEELİNG YAPIN

Vücut ve yüz bölgesindeki ölü deriler peeling ile arındırılıyor ancak boyun bölgesi genellikle unutuluyor. Boyun bölgesi hassas olduğu için peeling işlemini haftada bir kez nazik hareketlerle yapmalısınız.

BOYUN YOGASI YAPIN

Uzmanlar, en iyi sonuçları elde etmek için en az 5 ay boyunca her gün 30 dakika yüz yogası yapmayı öneriyor. Peki boyun yogası nasıl yapılır?

Rahat bir pozisyonda oturun. Çenenizi ön tarafa doğru ittirin... Ardından bu şekilde gülümseyin ve pozisyonu 5 saniye boyunca koruyun. Boyun kaslarındaki gerginliği hissedin. Bu hareketleri 3 kez tekrarlayıp günde birkaç kez yapabilirsiniz.

'Tavanı öpmek', boyundaki çizgileri yok etmek için etkili bir egzersiz... Bu egzersizi uygulamak için öncelikle omuzlarınızı rahat bırakın. Çenenizi tavana doğru kaldırın. Üst boyun ve çenede gerginlik hissetmelisiniz. Ördek dudakları yapın ve aynı zamanda dilinizi çıkartın. Bu pozisyonu 5 saniye koruyup 3 kez tekrarlayın. Aynı şekilde bu egzersizi de günde birkaç kez yapabilirsiniz.

Kuğu boynu egzersizi ise şöyle...

Rahat bir pozisyonda oturun ve omuzlarınızı gevşek bırakın. Sağ elinizi sol köprücük kemiğinizin altına yerleştirin. Biraz baskı uygulayın. Başınızı ve boynunuzu sağa doğru uzatmaya başlayın. Pozisyonunuz bir kuğu boynuna benzemelidir. Pozisyonda 5 saniye kalın ve taraf değiştirin. Bu egzersizi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.