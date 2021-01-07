Boynuzlu 'şaman': ABD'de Senato baskınına öncülük eden kişinin kimliği ortaya çıktı!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, dün Washington'da düzenlenen büyük mitingin ardından ABD Senatosu'na baskın düzenledi. 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda boyalı yüzü ve boynuzlu şapkasıyla bir isim öne çıktı.

Kendine 'Q Şaman' adını veren Jake Angeli isimli Trump destekçisinin, gösteriye önderlik eden isimlerden biri olduğu belirtildi.

Angeli'nin QAnon ismi verilen ve internetteki komplo teorilerinin etrafında birleşen bir hareketin önemli isimlerinden biri olduğu ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl Arizona'da düzenlenen birçok aşırı sağ mitinge katıldığı tespit edildi.

Senato kürsüsünde birçok fotoğrafı çekilen Angeli'nin elinde megafonla kalabalığa öncülük eden isimlerden biri olduğu bildirildi.

QAnon hareketi, Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarının internette yaygınlaşmasına öncülük eden hareketlerden biri olarak biliniyor. Komplo teorilerinin etrafında birleşen ve onları yayan hareket, Trump'ın 'derin devlet bağlantılı pedofililer ve insan kaçakçılarıyla' savaştığına inanıyor.

Hareket son yıllarda internette görünürlüğünü artırdıkça hareketin Angeli gibi liderleri hareket içerisinde şöhret ve güce kavuşmuştu.

Angeli'nin Senato baskını sona erdikten sonra, bina önünde insanlara evlerine gitmelerini söyleyen isimlerden biri olduğu öne sürüldü. Olaylarda QAnon tişörtleri giyen başka kişilerin de olduğu biliniyor.