BOTAŞ personel alımı yapıyor! 223 BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 223 personel alımı yapacak. Farklı kadrolarda alım yapacak olan kuruma başvurmak isteyenler BOTAŞ personel alımı tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detayları merak ediyor. Lisans ve önlisans mezunları arasından, teknik ve idari alanlarda yapacak. Peki 223 BOTAŞ personel alımı ne zaman, başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
- 1
BOTAŞ personel alımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
- 2
BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir" denildi.
- 3
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.
İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
-