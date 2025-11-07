BOTAŞ personel alımı yapıyor! 223 BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BOTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir" denildi.