24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siirt'te, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar Tepesi (Delikli Taş),yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
AA'nın haberine göre Botan Çayı manzaralı tepe, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının yeni adresi oldu.
Yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepe, adını aldığı delikli taş ve vadiye hakim konumuyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kayalıklara çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin eşsiz manzarasında fotoğraf çektiriyor.
"HERKESİN BU ZENGİNLİKLERİ GÖRMESİ GEREKİR"
Şanlıurfa'dan gelen Sait Atala, memleketindeki Takoran Vadisi'nin, doğal zenginliklere sahip bir yer olduğunu söyledi.
Bölgeyi gezmek için Siirt'e geldiklerini söyleyen Atala, "Siirt'te böyle bir yerin varlığından yeni haberdar olduk ve hemen geldik. Bölgemiz aslında doğa ve kültür bakımından oldukça zengin yerlere sahip. Herkesin bu zenginlikleri görmesi gerekir." diye konuştu.
Salih Atala da Siirt'teki tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde gördükten görmek için geldiklerini vurgulayarak, "Tillo'dan sonra buraya geldik ve manzarayı çok beğendik. Görmeyenlerin gelip görmesini istiyorum" dedi.
Atala, eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için tehlikeye rağmen çıktığı kaya üzerinden fotoğraf çektirdiklerini belirtti.
"İNTERNETTEN GÖRDÜM"
Arkadaşlarıyla tepeyi görmek için Van'dan gelen Bahadır Ortasaç ise beklediklerinden çok daha güzel bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.
"Ülkemizin bu kadar güzel yerlerinin olduğunu bilmek güzel. Burada muazzam bir manzara var. Aslında Siirt'in her köşesi çok güzel" diyen Ortasaç, şöyle devam etti:
"Ülkemizdeki bu kadar güzellikleri görmek için gelmiyoruz. Herkesin gezip görmesi gereken yer burası. Burayı internetten gördüm. Görür görmez arkadaşlarla Van'dan yola çıktık. Gerçekten manzarası, suyu, dağları çok güzel ben de herkesin burayı gelip görmesini bekliyorum."
Ortasaç, bu güzel anları çektirdikleri fotoğraflarla kalıcı hale getirdiklerini sözlerine ekledi.
Batman'dan gelen Sema Öç de Siirt'in doğal güzelliklerine işaret ederek, "Bu güzelliklerin başında Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar geliyor. Burada eşsiz manzara ve bol oksijen sayesinde günün tüm yorgunluğunu atabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!