Boşnak lider Becirovic: Dünya, Srebrenitsa'daki soykırımdan ders almalı

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan dünyanın ve Avrupa'nın ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Becirovic, İngiltere'nin Woodstock kasabasında bulunan Blenheim Sarayı'ndaki Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 4'üncü zirvesine katılmak için gittiği Londra'da Srebrenitsa soykırımını anma günü etkinliğine katıldı.

İngiliz hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine hitap eden Becirovic, 1995'in Temmuz ayında Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın tanınması yönünde destek veren İngiltere'ye teşekkür etti.

Bosna Hersek halkının, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Srebrenitsa hakkında karar tasarısını sunan İngiltere'yi takdir ettiğini belirten Becirovic, şöyle konuştu: REKLAM "Ne yazık ki bu kararın kabul edilmesi Rusya tarafından engellenmişti. Yine de adalet mücadelemize devam ettik ve karar bu yılın mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu karara (11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi kararı) destek veren İngiltere'ye ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Srebrenitsa'daki soykırımı uluslararası alanda anma kararı, BM Genel Kurulu'nun aldığı ahlaki ve medeniyet taraftarı bir karardı."

Becirovic, dünyanın ve Avrupa'nın Srebrenitsa'da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini, başlangıçta engellenemeyen kötülüklerin daha büyük ve tehlikeli hale geldiğini kaydetti. Avrupa'da ve dünyada Srebrenitsa'daki soykırımı hatırlama kültürünün daha da geliştirilmesi gerektiğini aktaran Becirovic, "Hatırlama kültürü bize demokrasi ve insan hakları için mücadele etmeyi öğretiyor. Hatırlayarak, yeni nesiller için güvenli bir gelecek adına mücadele ediyoruz." dedi. SREBNİTSA'DA NELER YAŞANDI? Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.