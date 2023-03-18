İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 69. dakikada Haller ve 70. dakikada Reus ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ligde son 10 maçtan yenilmeyen ve bunların 9'unu kazanan Borussia Dortmund puanını 53’e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen Köln ise 27 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.