Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Almanya

Borussia Dortmund - Köln: 6-1 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, 25. haftada ağırladığı Köln’ü 6-1 mağlup etti. Haller (2), Reus (2), Guerreiro ve Malen'in golleriyle kazanan sarı-siyahlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Giriş: 18.03.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borussia Dortmund - Köln: 6-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 25. haftasında Signal Iduna Park’ta Köln’ü konuk etti.

Sarı siyahlılar 15. dakikada Raphael Guerreiro, 17. dakikada Sebastien Haller, 37. dakikada Marco Reus ve 36. dakikada Donyell Malen’in golleriyle 4-0 öne geçti.

Köln adına 42. dakikada Davie Selke’nin topu filelere göndermesiyle ilk yarı Borussia Dortmund’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 69. dakikada Haller ve 70. dakikada Reus ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ligde son 10 maçtan yenilmeyen ve bunların 9'unu kazanan Borussia Dortmund puanını 53’e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen Köln ise 27 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AÖF Bahar dönemi sınav takvimi
AÖF Bahar dönemi sınav takvimi
2023 ÖSYM güncel sınav takvimi
2023 ÖSYM güncel sınav takvimi
YKS son başvuru tarihi
YKS son başvuru tarihi
TOGG sipariş sayıları ve başvuru detayları
TOGG sipariş sayıları ve başvuru detayları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.