Bitime 1 hafta kala liderliği alan Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltti ve Bayern Münih'in 2 puan önüne geçti. Augsburg ise 34 puanda kaldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."