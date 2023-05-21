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Borussia Dortmund için şampiyonluğa 90 dakika kaldı!

Borussia Dortmund, Augsburg deplasmanında 3-0 kazandı ve son hafta öncesinde liderliği Bayern Münih'ten aldı. Dortmund ligin son haftası Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in 10 sezonluk şampiyonluk serisini bitirecek

Giriş: 21.05.2023 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL
Borussia Dortmund için şampiyonluğa 90 dakika kaldı!
HABERTURK.COM

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller, 90+4. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Augsburg, 38. dakikada Felix Uduokhai'nin kırmızı kart görmesiyle mücadelenin geri kalanını 10 kişi oynadı.

Bitime 1 hafta kala liderliği alan Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltti ve Bayern Münih'in 2 puan önüne geçti. Augsburg ise 34 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, son hafta Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in 10 sezonluk şampiyonluk serisini bitirecek.

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