Borusan Sanat'tan sezonun son konserleri
Borusan Sanat, Mayıs ayında dopdolu bir konser programıyla müzik severlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Borusan Quartet'ten Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na Reto Bieri'ye, KUHN FU'dan Ziyu He'ye önemli guruplar ve sanatçılar sahnede olacak. İşte Mayıs ayı programı
Borusan Quartet, İsviçreli klarnet virtüözü Reto Bieri’yi ağırlıyor
Borusan Quartet, sezonunun son konserinde, 7 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda dinleyicilerle buluşuyor. Topluluk, 20. yüzyıl dönümünün müziğine ve ses–algı dünyasına eşsiz katkısı olan Claude Debussy’nin yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı tek eser Sol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü çalarken, konserin ikinci yarısında Alfred Hitchcock ile olan çalışmalarıyla tanınan Bernard Herrmann’ın 1967 tarihli “Tatil Hatıraları” başlıklı Klarinetli Beşlisi’ne yer veriyor. Konserin solisti, 20 yılı aşkın süredir solo ve oda müziği performanslarının yanı sıra sanat yönetmenliğiyle de öne çıkan İsviçreli klarnet virtüözü ve doğaçlama ustası Reto Bieri olacak. Patricia Kopatchinskaja ile yarattığı “à la DAVOS FESTIVAL” konseptiyle klasik müzik sahnesine şiirsel bir bakış kazandıran Bieri’nin yorumu bu özel geceye farklı bir soluk getirecek.
Cazın en dinamik gruplarından KUHN FU, Borusan Müzik Evi’ni fethediyor
Süddeutsche Zeitung tarafından “KUHN FU, savaşçı isminin hakkını veriyor. Sahneye muazzam bir enerji getiren bu çokkültürlü caz topluluğu, aynı zamanda müzikteki harika birlikteliğin de bir göstergesi.” olarak tanımlanan grup, 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilere dinamik bir konser sunmaya hazırlanıyor. Gitarist ve besteci Christian Kühn önderliğinde “Jazz Rock Psychedelia”sının sınırlarını zorlayan topluluk, Zappa’dan kabare esintileri alıp sörf melodilerini metal riff’lerle harmanladığı doğaçlama performanslarıyla cazın savaşçı ruhunu sahneye taşıyacak.BİFO
Nova Muzak #40 konseri, dinleyicileri çizginin ötesine taşıyor
Borusan Müzik Evi, Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleştirdiği Nova Muzak serisinin 40. buluşmasında, 10 Mayıs’ta, deneysel müziğin sınırlarını zorlayan iki çarpıcı ismi, Rafael Toral ve hackedepicciotto’yu müzikseverlerle bir araya getiriyor. Portekizli yapımcı, besteci ve icracı Rafael Toral, avangart-rock, elektronik, serbest caz ve modüler synthesizer doğaçlaması gibi birçok deneysel müzik tarzında faaliyetlerinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. The Wire dergisi tarafından yılın en iyi albümleri arasında ikinci sırada gösterilen “Spectral Evolution”ı bu konserde dinleyicilerle buluşturuyor. Gecenin diğer konuğu ise Fatih Akın’ın “İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek” belgeselinin anlatıcısı Alexander Hacke ile görsel sanatçı Daniel de Picciotto’nun 2001’de başlattığı multimedya projesi hackedepicciotto. Canlı performanslarında kükreyen, titreşen ve izleyicilerini sarsan, ama aynı zamanda çok mutlu eden varoluşçu ve akustik ses manzaraları yaratan ikili, 40. Nova Muzak buluşmasında izleyicileri alışılmışın ötesinde bir deneyime davet ediyor.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan etkileyici bir sezon kapanışıCarlo Tenan
Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 15 Mayıs 2025 tarihinde 2024/25 sezonunun kapanış konseri “Yüzyılın Yankıları” ile müzikseverlerle bir araya geliyor. BİFO, henüz 17 yaşındayken Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Musikverein’daki ilk performansında dikkatleri üzerine çeken ve birçok prestijli toplulukla konserler veren keman virtüözü Ziyu He’yi ağırlayacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu konserde Wagnere, Mahler, Walton ve Britten eserleriyle coşkudan lirizme, kahramanlıktan hüzne uzanan etkileyici bir program sunuyor.Ziyu He
borusansanat.tv’de dopdolu mayıs programı
Mayıs ayında borusansanat.tv, sahnelerin coşkusunu parmaklarınızın ucuna taşıyor. Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp yayında olan konser yayınını istedikleri yerde izleyebiliyorlar.
MIKE CASEY
MIKE CASEY saksofon
ADAM ZAGÓRSKI davul
SÉBASTIEN BELIAH bas
Yayın tarihi: 10 Mayıs 2025, 20.00
Borusan Müzik Evi’nde cazın yükselen üç yıldızı, saksofonda Mike Casey, bas gitarda Sébastien Beliah ve davulda Adam Zagórski’nin bir araya geldiği heyecan verici konser, 10 Mayıs’ta borusansanat.tv’de yayına giriyor.
ODA MÜZİĞİNİN USTALARI
BORUSAN QUARTET
ÖZGÜR AYDIN piyano
BEETHOVEN Yaylı Dörtlü no.12, op.127
FRANCK Piyanolu Beşli, Fa minör
Yayın tarihi: 11 Mayıs 2025, 11.30
Borusan Quartet bu konserinde oda müziği repertuvarına eşsiz bir dağarcığı miras bırakan Ludwig van Beethoven ve César Franck'ın çok sevilen iki eserini seslendiriyor. Konuk solist olarak da prestijli festival sahnelerinde adını duyurmuş piyanist Özgür Aydın’ı ağırlıyor. “Oda Müziğinin Ustaları” başlıklı bu konser, 11 Mayıs’ta saat 11.30’da borusansanat.tv’de olacak. Aydın Büke’nin, Nilay Sancar ve Özgür Aydın ile gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi ise 11.00’den itibaren yayında olacak.
“RUINS AND REMAINS”
WOLFERT BREDERODE, MATANGI QUARTET, JOOST LIJBAART
WOLFERT BREDERODE piyano
MARIA-PAULA MAJOOR keman
HANNELORE DE VUYST keman
KARSTEN KLEIJER viyola
ARNO VAN DER VUURST viyolonsel
JOOST LIJBAART vurmalı çalgılar
Yayın tarihi: 17 Mayıs 2025, 20.00
Wolfert Brederode’nin, Edison ödüllü “Ruins and Remains” süitini vurmalı sazlar sanatçısı Joost Lijbaart ve Matangi Quartet ile birlikte seslendirdiği konser, 17 Mayıs’ta saat 20.00 borusansanat.tv’de yayına girecek. Konserden evvel Back on Stage (BoS)’in sanatçılarla gerçekleştirdiği konser öncesi röportaj ise saat 19.30’da yayında olacak.
BİFO & ENRICO PACE
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
ENRICO PACE piyano
MOZART Sihirli Flüt Uvertürü
SCHUMANN Piyano Konçertosu, La minör, op.54
MOZART Senfoni no.38, Re Majör, K 504, “Prag”
Yayın tarihi: 25 Mayıs 2025, 11.30
Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın klasik müziğin usta isimlerinden Mozart ve Schumann’ın eserlerini seslendirdiği bu konser, 25 Mayıs’ta saat 11.30’da borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak. Bu konserin solisti, hassas tuşesi ve başarılı tekniğiyle piyanist Enrico Pace. Aydın Büke ve Ali Pınar’ın gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi ise saat 11.00’den itibaren yayında olacak.
أحمد [AHMED]
“ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ KONSERİ”
PAT THOMAS piyano
ANTONIN GERBAL vurmalılar
JOEL GRIP bas
SEYMOUR WRIGHT alto saksofon
Yayın tarihi: 31 Mayıs 2025, 20.00
1950’lerin sonunda caz müziğine Batı dışı ögeler katan kontrbasçı ve udi Ahmed Abdul-Malik’in bestelerini yeniden yorumlamak üzere bir araya gelen Pat Thomas (piyano), Antonin Gerbal (vurmalılar), Joel Grip (bas) ve Seymour Wright (alto saksofon), dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor. Ağır ritimler, minimal tekrarlar ve özgün senkoplarla bezeli müzikleriyle dikkat çeken grubun, Borusan Müzik Evi’ndeki bu konseri 31 Mayıs’ta saat 20.00’de borusansanat.tv’de yayında olacak.