Borusan Contemporary'den keşif dolu atölyeler

Borusan Contemporary, mayıs ayında çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakacakları ve onlara sanatın büyülü kapılarını aralayacakları dopdolu bir atölye programı sunuyor. 4,10,17 ve 25 Mayıs tarihlerinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek etkinliklerde 4-6, 6-8, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, sanat eserlerini incelerken kendilerini özgürce ifade etme fırsatı bulacaklar. Borusan Contemporary atölyeleri, çocukların hayal güçlerini harekete geçirirken onlara sanatı sadece izlemekle kalmayıp aynı zamanda sorgulayarak deneyimleme imkânı sunuyor.

Borusan Hikâye Evi’nden özgün ve deneyime odaklı atölyeler

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Bu yıl Borusan Contemporary çocuk atölyelerine, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın eğitim programı olan ve bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan Hikâye Evi de dâhil oldu. Çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini hedefleyen Borusan Hikâye Evi, Borusan Contemporary’deki çocuk atölyelerinde 4-6 yaş grubuna odaklanıyor.

Bu atölyeler, “Jeux dramatiques” alanının ülkemizdeki en önemli temsilcisi Bahar Gürey rehberliğinde, Borusan Contemporary’nin 2024-2025 sezonunda ağırladığı Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “İçimdeki Şehir”den (2024) ilham alarak düzenleniyor. Etkinliklerde çocuklar, duygularını ifade etmeyi, hikâyeler anlatmayı ve yeni dünyalar keşfetmeyi deneyimleyecekler.

atölyepikolo’nun geçici ve koleksiyon sergileriyle paralel olarak düzenlediği yaratıcı atölyelerde ise çocuklar keşfetmeye, araştırma yapmaya, soru sormaya, sorgulamaya, tasarlamaya ve bilgiyi yapılandırmaya teşvik ediliyor. Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri Mayıs Programı: Buzullara Yolculuk REKLAM 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de 6-8 yaş çocuklar “Buzullara Yolculuk” isimli atölyede buluşuyor. Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan Ebedi Prelüd sergisinde yer alan sanatçı Frank Thiel’in “Perito Moreno #18” (2012-13) isimli eserinden ilham alınıyor. Atölyepikolo tarafından gerçekleştirilecek olan atölyede çocuklar, meraklarının peşinden giderek üretmeyi deneyimleyecekler. Bal Peteği Evim Olsa 4 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de 8-12 yaş çocuklar Atölyepikolo’nun geliştirdiği “Bal Peteğim Evim Olsa” başlıklı atölyede bir araya geliyor. Bu atölyede, sanatçı Engin Beyaz’ın "Rabb; Ariya Vahyetti” (2010 ve 2024) isimli eseri üzerinden heykel kavramına odaklanılıyor. Çocukların birey ve toplum kavramları üzerinden kendi yaşantılarına yönelik hayal gücünü keşfederek görselleştirmeyi deneyimleyecekler.

Nefes Almayı Unutma! Borusan Hikâye Evi, 10-17 Mayıs’ta saat 11.00’de 4-6 yaş grubu çocukları “Nefes Almayı Unutma” başlıklı atölyeye bekliyor. Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” (2024) adlı monografi sergisinde yer alan “3 Modern Figür (nefes almayı unutma)” (2018) adlı eserine odaklanılıyor. Çocuklar figürlerden ilham alarak kendi bedenleriyle heykeller oluşturacaklar ve onların sesi olacaklar. Şehri Hareketlendir! REKLAM 10-17 Mayıs’ta saat 12.30’da 4-6 yaş grubu çocuklar için Borusan Hikâye Evi tarafından “Şehri Hareketlendir” başlıklı bir atölye düzenleniyor. Yaratıcı dans yönetiminin kullanıldığı atölyede çocuklar, yeniden tasarlamayı ve kendi bedenleriyle hayallerindeki şehri kurmayı deneyimleyecekler. Kanat Çırpan Kuşlar 25 Mayıs Pazar saat 11.00’de 6-8 yaş çocuklar “Kanat Çırpan Kuşlar” isimli atölyede bir araya geliyor. Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan “Edebi Prelüd” sergisinde yer alan U-Ram Choe’nin “Arbor Deus Pennatus” (2011) eserinden ilham alınıyor. Atölyepikolo tarafından gerçekleştirilecek atölyede çocuklar, üretim aşamasında ip yardımıyla hareket eden yaratıcı kuş heykellerini üretecekler.

Mayıs ayının son atölyesi ‘’Geçmişe Dönüş’’ 25 Mayıs Pazar saat 13.00’te gerçekleşecek ve 8-12 yaş çocukları bir araya getiren “Geçmişe Dönüş” isimli atölye ile bu ay kapanıyor. “Ebedi Prelüd” sergisinde yer alan sanatçı Lawrence Beck’in “Roma Forumu” (2013) isimli eseri ilham kaynağı oluyor. atölyepikolo tarafından gerçekleştirilecek olan atölye, fotoğraf sanatı ve arkeoloji konularına odaklanıyor. Atölyede çocuklar, karton, kil ve boyaları kullanarak hayal ettikleri antik yapıları oluşturup, üretmeyi öğrenecekler. Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri biletlerini Biletix üzerinden satın alabilirsiniz.