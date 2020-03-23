Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Bora Gencer, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencer, son dönemlerde yaşanan olumsuz olayların psikolojisini bozduğunu söyledi.

Şarkıcı, bir haftadır evden çıkmadığını dile getirerek, "Bu olaylar nedeniyle şu an evime ekmek götüremiyorum ve maddi olarak sıkıntılar çekiyorum" açıklamasında bulundu.

https://www.haberturk.com/corona-virusu#KORONAV%C4%B0R%C3%9CS