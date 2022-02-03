Daha önce 2019 yılında Survivor Türkiye- Yunanistan formatında yarışan Bora Edin sosyal medyada gündem oldu. Survivor 2022 All Star kadrosuna dahil olması beklenen Bora Edin'in hayatına dair her şey merak ediliyor. Bilindiği gibi Bora Edin Survivor Panaroma programıyla da seyirci karşısına çıkmıştı. İşte Survivor takipçilerinin ilgiyle araştırdığı Bora Edin kimdir sorusunun cevabı ve Bora Edin yaşı ve boyu hakkında merak edilenler

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı.

Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti.

Bir süre CrossFit eğitmenliği yapan Bora Edin evli ve bir çocuk babasıdır.