Bonfile Nasıl Pişirilir? Fırında ve Tavada Bonfile Et Nasıl, Kaç Dakikada Yapılır?

Bonfile Nasıl Pişirilir? Fırında ve Tavada Bonfile Et Nasıl, Kaç Dakikada Yapılır?

Yumuşacık ve lezzetli bir bonfile eti hazırlamanın sırrı, doğru teknikleri kullanmaktan geçiyor. Tavada mühürleme yöntemi ile pişirilen bonfilede, aromatik ve sulu bir tat elde edilir. Fırında pişirilen bonfilenin içi ise daha dengeli bir kıvam kazanır. Sıcaklık, pişirme süresi ve baharat seçimleri bonfile etin lezzetini doğrudan olarak etkiliyor. Peki, bonfile et nasıl pişirilir? İşte adım adım bonfile tarifi ile pişirme önerileri…

BONFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

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Bonfile, lezzetiyle ve yumuşak dokusuyla et severlerin gözdesi olan bir biftek türüdür. Doğru pişirme yöntemleriyle, bonfile hem tavada hem de fırında hazırlanabilir. İşte tavada ve fırında bonfile pişirme yöntemleri ile ilgili detaylar:

BONFİLE ETİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Sığır etinin en yumuşak bölgesi olan bonfilenin pişirme süreci, etin kalitesini doğrudan etkiler.

İyi dinlendirilmiş ve taze et tercih etmek oldukça önemlidir.

Genellikle yağsız olan bonfilede, hafif mermerimsi ,damar şeklinde, yağ dokusuna sahip olan etler daha lezzetlidir.

Hafif et kokusu ve parlak kırmızı renk bonfilenin tazeliği için önemli bir göstergedir.

TAVADA BONFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

Bonfile etini tavada pişirmek, pratik ve hızlı bir yöntemdir. Fakat doğru tekniklerle pişirilmesi gerekiyor.

MALZEMELER

200-250 gram bonfile

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı 1 diş sarımsak

* 1 dal kekik ya da taze biberiye

ADIM ADIM TAVADA BONFİLE TARİFİ

Bonfile etini pişirmeden önce en az yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

Tavaya az miktarda zeytinyağı dökerek ısınmasını bekleyin.

Bonfileyi tavaya alın ve her iki tarafını da 2-3 dakika mühürleyin. Etin dışının çıtır ve içinin sulu kalması için yüksek ateşte pişirin.

Biberiye, sarımsak ve tereyağını ekleyerek ete aromatik bir tat kazandırabilirsiniz.

Eti tavadan alıp 5 dakika kadar dinlendirin. Bu yöntemle etin içindeki sular yeniden dağılır ve daha lezzetli bir hal alır.

PİŞİRME SÜRELERİ

Az pişmiş (rare) et için her iki tarafı 2 dakika pişirin.

Orta az pişmiş (medium rare) et için her iki tarafı 3 dakika pişirin.

Orta pişmiş (medium) et için her iki tarafı 4 dakika pişirin.

Çok pişmiş (well done) et için her iki tarafı 5-6 dakika pişirin.

FIRINDA BONFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

Bonfileyi fırında pişirmek, etin daha sulu ve yumuşak olmasını sağlar. Özellikle kalın dilimli bonfile et için fırında pişirme yöntemi önerilir.

MALZEMELER

Yaklaşık 1 kg, 1 adet bütün bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 dal kekik ya da taze biberiye

İsteğe bağlı 2 diş sarımsak

FIRINDA BONFİLE PİŞİRME ADIMLARI

Fırını önceden 200 derece ısıtın.

Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile eti baharatlayın ve bonfileyi oda sıcaklığına getirin.

Mühürlenmiş bonfile etini fırın tepsisine alın ve üzerine sarımsak, biberiye ve tereyağı ekleyin.

İstediğin şekilde pişirme işlemini yaparak fırından alın ve eti 10 dakika dinlendirin.

PİŞİRME SÜRELERİ

Az pişmiş (rare) et elde etmek için 10-15 dakika pişirin.

Orta pişmiş (medium) et kıvamı için 20-25 dakika pişirin.

İyi pişmiş (well done) kıvamda bir et elde etmek için 30-35 dakika pişirin.

BONFİLEYİ DAHA LEZZETLİ HALE GETİREN PÜF NOKTALAR

Eti pişirmeden önce tuz eklerseniz et suyunu salabilir. Pişirme işlemi sırasında ya da sonunda tuzu eklemek daha iyi bir sonuç verir.

Sarımsak, limon suyu, kekik ve zeytinyağı ile birkaç saat bonfileyi marine ederseniz daha yumuşak bir et elde edebilirsiniz.

Bonfile etini dilimlerken liflerin ters yönüne doğru kesmek daha yumuşak bir doku elde etmeyi sağlar.

Bonfileyi tavada yüksek ateşte mühürlemek ve fırında yavaşça pişirmek mükemmel sonuçlar verebilir.

Afiyet olsun.

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