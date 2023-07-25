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        Haberler Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor Teknik Direktörü Altay: Sahada dominant bir oyun oynayacağız - Futbol Haberleri

        Boluspor Teknik Direktörü Altay: Sahada dominant bir oyun oynayacağız

        Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, yeni bir oyun anlayışıyla sahada çok dominant bir oyun oynayacaklarını belirterek, "Oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz. Özellikle son bir haftada gelişim kaydettiğimizi görüyorum. Kendi hedefimiz doğrultusunda içeride dışarıda kendi oyunumuzdan taviz vermeden oynamak istiyoruz." dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:16
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        "Sahada dominant bir oyun oynayacağız"
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        1'inci lig takımlarından Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kendi tesislerinde 3'üncü etap kamp çalışmalarına başladı. Yeni sezona kendi tesislerinde hazırlanan kırmızı beyazlı takım, teknik direktör Turgay Altay nezaretinde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular daha sonra yarı sahada maç yaptı.

        Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Turgay Altay, kamp çalışmalarının ilk 2 etabının çok iyi geçtiğini söyledi. Altay, "Biraz eksiktik ama oyuncularımızın performansları iyiydi. Çalışma konusunda hiçbir sıkıntı yok ancak üç hafta sonra lig başlayacak. Lige hazır olmak için de hem taktiksel hem oyun anlayışı aynı zamanda oyuncuları fiziksel olarak da hazırlamamız gerekiyor. O nedenle oyuncuların katılması bizim için çok önemli. Bazı mevkilerde gerçekten problemimiz var. Transfer dönemi öyle bir durumda ki maalesef maliyetler çok yüksek ve kulüplerin kendi ekonomik koşullarına uygun transfer yapma zaruriyeti var. Başkanımız çok iyi ve büyük fedakarlıklar yapıyor. Bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulübün her anlamda gelişmesi için maddi ve manevi büyük bir desteğe ihtiyaç var. Sahada yeni bir oyun anlayışımız var. Oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz. Özellikle son bir haftada gelişim kaydettiğimizi görüyorum. Kendi hedefimiz doğrultusunda içeride dışarıda kendi oyunumuzdan taviz vermeden oynamak istiyoruz. Bu oyuna da oyuncular yavaş yavaş alışıyorlar" diye konuştu.

        "HERKESİN KARİYER SEZONUNU YAŞAMASINI İSTİYORUM"

        Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kubilay önceden takip ettiğim Süper Lig seviyesinde oynamış gerçekten kalitesi belli çıkış arayan bir oyuncu. Bizim oyun sistemimizde önemli parçalardan biri olacak. Tüm oyuncular için söylüyorum ama Kubilay için de söyleyebilirim. Herkesin kendi kariyer sezonunu yaşamasını istiyorum. Sahada çok dominant bir oyun oynayacağız. Kubilay'da bu takımın en önemli parçalarından biri olacak. Adel bugün gelecekti ama o da Çarşamba günü aramıza katılacak. Bizim oyun anlayışımıza çok fayda sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum."

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