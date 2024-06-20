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        Boluspor, Kubilay Sönmez ile yolları ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:34
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        Boluspor'da ayrılık!
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, 2023 yılının yaz transfer döneminde iki yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Kubilay Sönmez ile yolları ayırdı.

        2023-2024 sezonunda yalnızca 12 maçta ilk 11’de başlayan Sönmez, kırmızı-beyazlı takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kulüpte bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sönmez ile Boluspor karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

        Boluspor tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kubilay Sönmez’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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