        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Boluspor: 2 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 2 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Barış Alıcı ve Dean Lico'nun golleriyle kazanan Boluspor, puanını 4'e yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        24.08.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor geriden geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Boluspor oldu.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 41'de Barış Alıcı ve 50. dakikada Barış Alıcı atarken, konuk ekibin tek golünü ise 19. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 4'e yükseltirken, Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Sakaryaspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.

