Boluspor: 2 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Daniel Avramovski'nin golleriyle galip gelen Boluspor, puanını 4'e yükseltti. Esenler Erokspor ise haftayı puansız tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45 ve 81. dakikadalarda Daniel Avramovski attı. Konuk ekibin tek golünü ise 72. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 4'e yükseltti. Esenler Erokspor ise 0 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.