Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu A.J.R.R'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Silahlı fotoğrafları da bulunduğu belirlenen şüpheli, operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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