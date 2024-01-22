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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Bolu'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21
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        Bolu'da ölümlü kaza
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        Bolu'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        D-100 karayolunda kent merkezi yönüne giden M.E. idaresindeki otomobil, Dağkent mevkisinde karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e (31) çaptı. Yola savrulan Öztürk'ün üzerinden başka bir daha otomobil geçti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekibince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza yerine gelen Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İki otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

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