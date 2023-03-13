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Bolu'da D-100’de lüks cip su kanalına uçtu: 1 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda seyir halinde giden lüks cip kontrolden çıkarak bankete uçtu. Ankara istikametine giden cip, betona çarparak İstanbul yönüne döndü

Giriş: 13.03.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da D-100’de lüks cip su kanalına uçtu: 1 yaralı
İHA

Kaza, saat 21.45 sıralarında Bolu’nun Dağkent Mahallesi mevkiinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Bilal Eren Y. idaresindeki cip, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan lüks araç, savrularak su kanalına uçtu.

D-100 karayolunun Dağkent TOKİ evlerine giden yol ayrımındaki betona çarpan cip, İstanbul istikametine doğru ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp ambulansa taşıdı.


Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın etkisiyle hava yastıkları açılan ve ön camında kırık olduğu görülen lüks araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta oluşması muhtemel bir yanmanın önüne geçildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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