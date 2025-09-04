Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Alperen Şengün'e övgü - Basketbol Haberleri

        Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Alperen Şengün'e övgü

        EuroBasket 2025'te A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Sırbistan'ın yıldızı Bogdan Bogdanovic'ten tebrik geldi. Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapatan eski Fenerbahçeli basketbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye. Yine görüşürüz" ifadesini kullandı. FIBA ve NBA ise performansından ötürü Alperen Şengün'ü övdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 13:33 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:33
        Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenen A Milli Takım'a Bogdan Bogdanovic'ten tebrik mesajı geldi.

        Bogdanovic, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabında maçın skorunu da gösteren görsel ile "Tebrikler Türkiye. Yine görüşürüz." ifadelerini paylaştı. Türkiye ile Sırbistan, turnuvada sonraki turları geçmesi durumunda finalde tekrar karşılaşabilir.

        Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda ilk 2 maçta forma giyen eski Fenerbahçeli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

        Sırbistan'ı yenerek 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu lider tamamladı.

        Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.

        İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

        FIBA'DAN 'BABA ŞENGÜN' PAYLAŞIMI!

        FIBA EuroBasket'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise Alperen Şengün'den övgüyle bahsedilerek, "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." ifadelerine yer verildi.

        Milli oyuncunun NBA'de formasını giydiği Houston Rockets da FIBA'nın Şengün hakkındaki paylaşımını kendi hesabından aktardı.

        NBA'DEN "DURANT İLE ŞENGÜN'LÜ ROCKETS'I HAYAL EDEBİLİYOR MUSUN?" MESAJI

        NBA ise "Neredeyse "triple-double"lık bir performans. 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist. Tebrikler Alperen Şengün. Durant ile Şengün'lü Rockets'ı hayal edebiliyor musun?" mesajını paylaştı.

        Rockets, geçen haziran ayında 15 kez All-Star seçilen Phoenix Suns'tan yıldız oyuncu Kevin Durant'ı kadrosuna katmıştı.

        Habertürk Anasayfa