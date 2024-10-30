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        Haberler Spor Basketbol NBA Bogdan Bogdanovic 1 ay yok - Basketbol Haberleri

        Bogdan Bogdanovic 1 ay yok

        NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Bogdan Bogdanovic, geçirdiği sakatlığın ardından 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:27
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        Bogdan Bogdanovic 1 ay yok!
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        Atlanta Hawks'ın tecrübeli oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyecek.

        Hamstring tendinopatisi nedeniyle son üç maçı kaçıran Bogdanovic, Atlanta'nın Brooklyn Nets'e karşı sezon açılış maçında 28 dakika süre almış ve 8 sayı kaydetmişti.

        30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 16.9 sayı, 3.4 ribaund, 3.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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