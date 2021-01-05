HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Prof. Bulu, AK Parti'nin Sarıyer ilçe teşkilatı kuruculuğu, ilçe belediye başkan adaylığı ve milletvekili aday adaylığı geçmişi nedeniyle tartışma konusu oldu. Bugünkü devir teslim töreninde de üniversite hocalarının protestosu dikkat çekti.

REKTÖRÜN SİYASET GEÇMİŞİ ELEŞTİRİ KONUSU

Yeni Rektör, atanmasının ardından "Merhaba Boğaziçi" başlığıyla yaptığı ilk açıklamada "Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, ülkemizin dünyada ilk 10'da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE, 17 GÖZALTI

Dün kalabalık bir grup öğrencinin üniversite girişinde toplanmasıyla birlikte tartışmalar protestoya döndü.

Gösteriler sırasında üniversite kapısına takılan bir kelepçe ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bu protesto ile ilgili düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı "Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de bu 17 kişi arasında var" açıklamasını yaptı.

ÖĞRETİM ÜYELERİ DE REKTÖRÜ PROTESTO ETTİ

Dünkü gösterilerin ardından bugün üniversite kampüsünde yapılan devir teslim törenine bu kez öğretim üyelerinin protestosu damga vurdu. Devir teslim töreni için cübbelerini giyerek Rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, sırtlarını dönerek atamaya ilişkin tepkilerini gösterdi. Üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.

AK PARTİLİ ÇELİK: SİYASİ KİMLİK SUÇ DEĞİL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında atamaya ilişkin eleştirilere, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir" yanıtını vermişti.