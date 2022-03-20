Boğazda eşsiz görüntü! Kar bulutları böyle geldi

İstanbul genelinde dün etkili olan kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüsüyle mest etti.

DHA'da yer alan habere göre, Bebek Sahili'nde kamera sabitleyen ve hobi amaçlı görüntü çeken Zafer Hayta, Karadeniz tarafından gelen kar taşıyan bulutları kayda aldı.

Görüntünün hızlandırılmasıyla büyüleyici bir görüntü ortaya çıktı.

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