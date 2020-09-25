Boğazdaki ağrı mikropların yol açtığı bir ağrıysa, mutlaka doktora görünmeli ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Hafif boğaz ağrısında evde hazırlanabilecek bazı gargaralar, boğaz yolunda oluşan tahrişi durdurabilir ve tedavi edebilir.

Bunlardan bazıları;