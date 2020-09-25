Boğazdaki ağrı mikropların yol açtığı bir ağrıysa, mutlaka doktora görünmeli ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Hafif boğaz ağrısında evde hazırlanabilecek bazı gargaralar, boğaz yolunda oluşan tahrişi durdurabilir ve tedavi edebilir.
Bunlardan bazıları;
- Tuz ve suyla yapılan karışımla günde birkaç kere gargara yapmak, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Gargara yaptıktan sonra suyu tükürmelisiniz. Bu işlem boğazdaki mikropları öldürecektir.
- Limon ve suyu ile yapacağınız gargara şişen boğazının inmesine ve mikropların ölmesine yardımcı olur.
- Bal, limon ve zencefili suyla karıştırarak yapılan gargara, boğazdaki bakterileri öldürerek daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır.
- Adaçayı kaynatılarak gargara yapmak da ağrı ve şişliği azaltır. Ayrıca öksürüğe de iyi gelir.
- Karanfil anti bakteriyel etkisiyle boğazda oluşan enfeksiyonun çoğalmasını engeller ve boğazı rahatlatır.
- Elma sirkesi içerisindeki asitler sayesinde, boğazdaki bakterileri öldürür ve iyileşme sürecini kısaltır.
- Ekinezya ile yapılan gargara da virüslerin yok olmasına yardımcıdır. Ayrıca ekinezya bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.
- Meyan kökü kaynatılarak gargara yapıldığında, hem boğazı rahatlatır hem de öksürük ve balgamı önleyici etki sağlar.
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