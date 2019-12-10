Boğaz ağrısında dokularda şişlik ve hassasiyet olduğuna işaret eden Günay, "Sıcak enflamasyonu artırır. Bu da şişliği ve hassasiyeti artıracaktır. İlk zamanlar dışarıdan soğuk uygulamalar ve ağız kuruluğu için ılık sıvı gıdaların tercih edilmesi ağrısının azaltılmasına yardımcı olacaktır" bilgisini verdi.