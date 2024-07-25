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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Bodrum FK: 5 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Sipay Bodrum FK: 5 - Corendon Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:59
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        Bodrum FK, Alanya'yı farklı geçti!
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        Yeni sezon öncesi çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sipay Bodrum FK, özel maçı 5-2'lik skorla kazandı.

        Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısında Sipay Bodrum FK 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün, Corendon Alanyaspor ise 22. dakikada Furkan Bayır ve 35. dakikada Yusuf Özdemir ile goller buldu. İlk yarı 2-2 sona erdi.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı.

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