Bodrum FK: 1 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Ntcham(P), 38. dakikada Dimata attı.

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Bodrum FK'nin tek golünü ise 4. dakikada Ahmet Aslan attı.

Samsunspor, bu sonuçla birlikte 5 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 54'e çıkardı. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 8. dakikada Reeder Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükseldi. Hakem Yasin Kol gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi. Topun Seferi'nin eline çarptığına karar veren Kol, penaltı noktasını gösterdi. REKLAM 11. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 29. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu. 30. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı. 38. dakikadaki Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 58. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç topu ceza sahasındaki Bola'ya aktardı. Bola'nın vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi. 76. dakikada Bodrum FK oyuncusu Fredy kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı, direk dibinde Soner Gönül kafayla kornere çeldi. 87. dakikada sol kanattan Bardhi'nin serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan oyun alanına döndü. 90+1. dakikadaki Bodrum FK atağında Puscas ceza sahasında Barhhi'ye pas verdi. Bardhi'nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Puscas meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt kararı verildi. 90+7. dakikada Bodrum FK'nin sağ kanattan kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Celal Dumanlı kaleye şut çekti. Hakem Yasin Kol, Moundilmadji'nin elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Yasin Kol, penaltı kararını iptal etti. Mücadeleyi Reeder Samsunspor, 2-1 kazandı.